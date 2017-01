Reunião sobre criação do Centro de Investigação Internacional dos Açores marcada para abril

O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, anunciou ontem, em Lisboa, a realização de uma reunião na Região sobre a criação do AIR Center (Centro de Investigação Internacional dos Açores), prevista para o mês de abril, e que contará com a participação de vários países. Gui Menezes falava no final de um encontro com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, em que foi discutida a instalação do Centro.

Segundo o governante, “durante a reunião que se irá realizar nos Açores, durante o mês de abril, e que contará com a presença de vários países, como o Brasil, Cabo Verde, Inglaterra e Espanha, será assinado o memorando de entendimento sobre a criação do AIR Center”. Este evento terá ainda a participação de várias empresas que “têm demonstrado interesse em associar-se ao AIR Center”.

Gui Menezes afirma que o Centro de Investigação Internacional dos Açores deverá ser implementado “a médio/longo prazo”, defendendo que “este Governo da República, em articulação com o Governo Regional, está a saber aproveitar o potencial dos Açores”.

Para além da importância da localização geográfica dos Açores, o titular das pastas da Ciência e Tecnologia salienta as infraestruturas e o conhecimento instalados no arquipélago enquanto “mais-valias para a projeção da Região e do País vários domínios”.

Gui Menezes refere ainda que “o Governo dos Açores está a acompanhar as negociações sobre a agenda científica do AIR Center”, acrescentando que “é um projeto que se pretende sólido e sustentável em termos económicos e científicos” para a Região.

Na sequência dos workshops que se têm realizado sobre a criação do Centro de Investigação Internacional dos Açores, e em que têm participado empresas e investigadores de vários países, o Secretário Regional do Mar refere que se prevê, “a curto prazo, a criação de grupos de trabalho temáticos que irão elaborar propostas de modelos de governação, funcionamento e de financiamento do AIR Center”.