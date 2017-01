Portugal e Grécia têm excelente cooperação na recolocação de refugiados

A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e o Ministro para as Migrações grego, Ioannis Mouzalas, «afirmam a excelente cooperação entre os Governos de Portugal e da Grécia relativamente ao processo de recolocação de refugiados de acordo com o programa europeu», decidido em setembro de 2015.

Os dois Ministros, que estão reunidos em Malta, no Conselho informal de Justiça e Assuntos Internos, que discute a reforma do sistema europeu de asilo e a gestão de fronteiras, lembram – numa declaração conjunta – que, «de acordo com este Programa, têm prioridade no processo de recolocação de refugiados as minorias étnicas».

Segundo o Programa, são prioritários «menores, acompanhantes de menores, deficientes, idosos, grávidas, famílias monoparentais com filhos menores a cargo, vítimas de tráfico de seres humanos, pessoas com problemas de saúde graves, doenças mentais, ou que tenham sido sujeitas aos crimes de tortura, violação, ou qualquer outra forma de violência – física, psicológica ou sexual –, como os casos de mutilação genital feminina».