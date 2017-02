Nuvem de Leite eleito Produto do Ano pelos Consumidores

A marca de iogurtes Nuvem de Leite, da Nestlé, foi eleita Produto do Ano, na categoria iogurtes indulgency, da edição de 2017 dos Prémios Produto do Ano, onde cerca seis mil consumidores avaliaram os vários produtos em concurso.

Entre as muitas candidaturas recebidas pelo Produto do Ano, de todos os tipos de bens de grande consumo lançados no mercado nos últimos 18 meses, os iogurtes Nuvem de Leite distinguiram-se pela sua inovação e qualidade.

Os iogurtes Nuvem de Leite chegaram ao mercado em março de 2016 e marcaram pela sua textura leve e cremosa, resultante da combinação perfeita entre uma mousse e um iogurte.

A divulgação do lançamento, a par de ativações em ponto de venda, contou com uma campanha publicitária que inclui um copy para televisão, campanha de mupis e inserções em meios impressos e plataformas digitais.

Disponível nos sabores morango, coco, manga e açucarado, Nuvem de Leite promete um prazer divinal que o fará sentir-se nas nuvens.