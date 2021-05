“Juntos pelas Abelhas” entrega 400 núcleos de abelha-rainha a apicultores portugueses

No âmbito da Campanha “Juntos pelas Abelhas”, a Nestlé, através da sua marca NESTUM®, procedeu quinta-feira à entrega dos dois primeiros núcleos de abelhas-rainha de um total de 400 núcleos que vão agora ser entregues aos apicultores nacionais. De acordo com o regulamento da iniciativa, foram selecionados 61 apicultores de norte a sul do país cujos apiários se localizam em regiões afetadas por catástrofes e calamidades naturais registadas em 2020.

Com esta iniciativa NESTUM está a contribuir para a reposição da população de abelhas nessas regiões, promovendo também a valorização do mel e dos produtos apícolas nacionais. Os apicultores elegíveis para esta oferta foram apurados por um concurso que decorreu durante o mês de abril, seguindo os critérios definidos pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), a entidade que tutela o sector.

A entrega simbólica, que decorreu 5ª feira no Posto Apícola do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), na Tapada da Ajuda, em Lisboa, é o resultado do protocolo de colaboração para o desenvolvimento da campanha “Juntos Pelas Abelhas”, celebrado com a FNAP (Federação Nacional dos Apicultores de Portugal) e a FENAPICOLA (Federação Nacional de Cooperativas Apícolas e de Produtores de Mel).