Médica Regina Rodrigues manifesta gratidão pela distinção da Ordem dos Médicos

A médica anestesiologista Regina Rodrigues expressou hoje gratidão pela distinção que lhe será atribuída pelo Conselho Nacional da Ordem dos Médicos (OM), ao receber a Medalha de Mérito.

“Este reconhecimento da OM, a quem estou profundamente grata, é o reconhecimento dos pares, da nossa ordem, é o que nos afaga a mente e a confiança no nosso trabalho”, afirmou.

Regina Rodrigues irá receber a Medalha de Mérito aquando do congresso da OM que se irá realizar em Coimbra, entre 31 de maio e 03 de junho.

“Quando se escolhe a medicina como forma de vida, o maior reconhecimento é aquele que nos é dado pelos doentes, no nosso dia, no cumprimento das nossas funções, é o que nos conforta o coração e dá energia para continuarmos a fazer sempre mais e melhor”, reconhece.

A médica considera que a homenagem se estende a outras pessoas que, de uma forma ou outra, têm feito parte do percurso profissional.

“Sinto uma grande honra. Honra esta que não é individual, porque afinal o sucesso de um projeto depende de cada um dos elementos envolvidos e, assim, partilho com todos os que me acompanham ao longo do meu percurso profissional, mentores, colegas e todos aqueles que não sendo médicos nem enfermeiros exercem um trabalho vital para a prestação de cuidados aos nossos doentes e com quem trabalhei sempre em equipa”.

Regina Rodrigues admite que ao longo do tempo, e de entre as várias funções que tem desempenhado, o maior desafio que vivenciou “foi sem dúvida a Direção Clínica do SESARAM”, pelo que alarga esta homenagem.

“Aos meus adjuntos, a todos os médicos que partilharam essa missão, aos meus superiores hierárquicos e a todos os que direta ou indiretamente me ajudaram, o meu muito obrigado. Esta homenagem também é para vós”.

Ao SESARAM agradece as oportunidades que lhe foram dadas, dedicando ainda o reconhecimento à família.