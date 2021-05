ISAL estabelece uma parceria com a TACW na índia

O ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas, dando seguimento ao seu plano estratégico de internacionalização, estabelece uma parceria com a TACW – Theivanaiammal College for Women, na Índia.

Esta parceria incidirá na área do turismo e da gestão e tem como objetivos a investigação conjunta, o intercâmbio de discentes, docentes e colaboradores, a criação de cursos e conferências/ Webinar’s conjuntos e a participação em vários projetos.

Em reunião havida hoje, pelas 14h, foi determinado a realização de uma primeira atividade conjunta, que consistirá um Webinar, destinado quer à comunidade da TACW que à comunidade académica do ISAL, com o tema “Tourism Revenge” que abordará a temática do Turismo, nomeadamente, como este sector de atividade irá renascer em tempo de pandemia.

Para o ISAL estas sinergias, transferência de conhecimentos e abertura a uma comunidade cada vez mais multicultural é essencial para as dinâmicas do Ensino Superior.