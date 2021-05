ISAL acolhe 1º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) acolhe nos dias 11 e 12 de agosto, 1º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade, uma iniciativa do Instituto Ibero-Americano de Compliance organizado em parceria com o ISAL. Esta conferência internacional surge na sequência do protocolo celebrado na passada segunda-feira, entre o ISAL e aquela conceituada instituição brasileira. Esta será a terceira conferência científica internacional organizada pelo ISAL, inserindo-se na estratégia de promoção da investigação científica, requerida para o triénio 2021-2023.

O Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade (CLBGC) tem por objetivo fomentar a investigação e atualização sobre as boas práticas nas áreas de Governança, Compliance e Conformidade, visando a mitigação de riscos, implementação de programas de conformidade e prevenção de crises.

A comissão organizadora é constituída por oito elementos internacionais, afetos às instituições organizadoras, constituindo uma equipa multidisciplinar exponenciando a abrangência do evento.

O congresso conta já com cerca de duas dezenas de palestrantes confirmados, investigadores oriundos de destacadas universidades do México, Brasil e Portugal.

O ISAL dá destaque às intervenções dos seus docentes, Sancha de Campanella (Vice-Diretora Geral), Sérgio Teixeira (Presidente do Conselho Técnico-Científico), Élvio Camacho (Diretor de Curso) e Diogo Goes (Professor Assistente). Pode-se ler na página da conferência que a submissão dos resumos deverá ser realizada entre as 9 horas até às 19h59 minutos, do dia 11 de junho (horário de Portugal) e até às 23h59min (horário de Brasília).

Poderão ser aceites trabalhos com áreas temáticas diversas, desde que o trabalho submetido possua tema relevante e estreita identificação com os temas propostos, ainda que de forma interdisciplinar.

Esta primeira edição do Congresso tem o apoio institucional da Ponte Editora, que publica a revista e3 – Revista de Economia, Empresas e Empreendedores na CPLP e J2 – Jornal Jurídico, nas quais os intervenientes na conferência poderão publicar os seus papers.

O Instituto Superior de Administração e Línguas tem desde há vários anos dedicado especial atenção ao desenvolvimento de iniciativas de cariz científico, reforçando parcerias protocolares que estimulam a investigação científica, a par da sua estratégia.

De acordo com a Vice-Diretora Geral, Sancha de Campanella refere que “acredita que este será um meio importante para a disseminação e divulgação dos esforços empregues na realização de investigação e trabalhos académicos”.