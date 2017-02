Serviço de hemato-oncologia será reorganizado para melhorar resposta ao tratamento

O novo regulamento do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira vai permitir uma melhor organização do atual serviço de hemato – oncologia. O secretário regional da Saúde afirmou, à margem da cerimónia comemorativa do Dia Mundial de Luta Contra o Cancro, organizada pelo núcleo regional da Liga Portuguesa do Cancro, para assinalar este dia, que “deverá surgir um departamento de oncologia”.

Pedro Ramos falou ainda na abertura desta cerimónia, da importância do voluntariado para a humanização dos cuidados de saúde e apelou a uma aliança entre todos, sejam profissionais, governantes, voluntários ou famílias. “Todos nós devíamos estar imbuídos de uma luta que é comum” afirmou o secretário regional da Saúde.

O tutelar da saúde evidenciou ainda que o trabalho dos voluntários da Liga deve ser acarinhado e dignificado e ressalvou que a humanização na relação entre médico e doente é essencial. “A prevalência dos valores da solidariedade sobre os valores individuais é a expressão máxima da humanização em saúde” disse Pedro Ramos.

O registo oncológico foi outro aspeto destacado por Pedro Ramos nesta luta contra o cancro, ao considerar que um bom registo permite “aferir a qualidade da prestação, a qualidade do tratamento, este é mais um caminho e um instrumento para entender a doença oncológica e sabermos melhor como preveni-la”.