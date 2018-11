IX Jornadas do Médico Interno reúnem cerca de 300 médicos de todo o país

As IX Jornadas do Médico Interno da Região Autónoma da Madeira vão reunir no Funchal cerca de 300 jovens médicos de todo o país, nesta sexta-feira e sábado, dias 09 e 10 de novembro de 2018.

Trata-se de uma iniciativa da Direção de Internato Médico da RAM, liderada pela diretora de Serviço de Infecto-contagiosas, Ana Paula Reis, e da Comissão de Internos do SESARAM, E.P.E.

Estas Jornadas apresentam um programa científico abrangente, muito pormenorizado e com temas adaptados à realidade do mundo atual, contemplando sete cursos pré-congresso e sete mesas redondas.

Nos dias 9 e 10, as mesas redondas, que irão decorrer nas instalações do Colégio dos Jesuítas, serão dedicadas aos temas: “UPDATE em Patologia Respiratória”, “O Impacto da Migração na Saúde Pública da Região”, “Desafios na Idade Pediátrica”, “Epidemias Atuais”, “Vacinação no Século XXI – Novos Paradigmas”, “Mitos e Modas em Saúde”, “Emergência” e “Internato Médico”.