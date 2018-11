Optometristas debatem o seu papel nos cuidados de saúde da visão

A Associação Portuguesa de Licenciados de Optometria (APLO) vai promover a XIV edição das Conferências Abertas de Optometria (CAO’S), entre os dias 10 e 11 de novembro, no Porto. A iniciativa conta com a participação de personalidades e organizações de relevo nacional na saúde, entre as quais o Dr. Augusto Magalhães que irá em representação da Ministra da Saúde.

O Dr. Magalhães é o Presidente da Comissão de Elaboração da Estratégia Nacional para a Saúde da Visão.

Estas conferências irão dar a conhecer os últimos desenvolvimentos da investigação científica em optometria e ciências da visão.

Para além disso, serão discutidos temas como: a definição de regulamentação para a profissão, o acesso e prestação de cuidados para a saúde da visão, os desafios futuros dos optometristas e a defesa da saúde pública e dos direitos dos cidadãos para uma melhor saúde.

As CAO’S têm ainda como objetivo ser um fórum de discussão e participação de todos os optometristas, na conceção do futuro da saúde visual dos portugueses e da profissão optométrica.

A Associação de Profissionais Licenciados de Optometria (APLO) representa os Optometristas, a maior classe profissional de prestadores de cuidados para a saúde da visão, em Portugal. Atualmente conta com cerca de 1.130 membros. A APLO é membro Fundador da Academia Europeia de Optometria e Óptica, membro do Conselho Europeu de Optometria e Óptica e membro do Conselho Mundial de Optometria.