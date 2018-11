Nas bancas a edição 990 do Tribuna da Madeira

Madeira volta a chumbar «low-cost»

A maioria na Assembleia Legislativa voltou a chumbar a entrada dos combustíveis low-cost na Madeira. É uma medida reclamada há vários anos, desde que o Governo da República obrigou as gasolineiras a disponibilizar combustíveis de baixo custo. Para o PCP, está vedado aos consumidores madeirenses o direito de acesso à “opção mais económica”.

O PTP, pela voz de Raquel Coelho, diz que é “Uma vergonha!”

Violência doméstica Filhos são “vítimas do terror”

Madalena Silva aborda em novo livro os relatos dos filhos de vítimas de violência doméstica, como o do seu próprio, que também enfrentou esse flagelo. A autora, que foi vítima durante 10 anos, pretende voltar à Ilha e trazer esta obra recente mas, desta vez, diz não ter apoio do Governo Regional nem da autarquia do Funchal.

Manuais Escolares gratuitos em 2019

Olavo Câmara sublinha que “cabe a Miguel Albuquerque decidir se aplica uma medida deste género na Madeira ou não”. A JS Madeira recorda que têm sido os Municípios da Região, com o orçamento camarário, a substituir uma atuação que deveria ser da responsabilidade do Governo Regional.

Lesados do Banif pedem “uma mão” a Marcelo

O pedido de ajuda foi feito através de uma carta enviada ao Presidente da República.

Lobo Marinho vai ter “incidente” no mar

A Marinha, Autoridade Marítima Nacional e Serviço Regional de Proteção Civil, realizam exercício de incidente em elevada escala no mar (MRO).

Governadora Ilda Braz realça importância dos clubes Rotários

A nova Governadora do Distrito 1960 do Rotary International, Ilda Braz, afirmou que o grande objetivo a que se propôs durante o seu mandato é concretizar a adesão de mais associados jovens a esta causa benemérita.

BPI reúne empresários da região

A iniciativa teve por objetivo debater desafios do Turismo Sustentável.

Recolha de mais de mil pedaços de detritos do Garajau

A ação de limpeza na Praia do Garajau contou com a participação de duas turmas de alunos, uma do Ensino Básico e outra da Universidade da Madeira. O Dia Nacional do Mar assinala-se nesta sexta-feira com visitas, exposição e palestras.

Chegada “radical” do Pai Natal

Este ano o Pai Natal decidiu chegar ao Forum Madeira em grande estilo e de uma maneira muito radical.

«Retrato da Madeira» nesta edição do Tribuna

A edição de bolso será apresentada na Conferência «Darwin na Madeira».

