Nas bancas a edição 1329 do Tribuna da Madeira

CDS/PP tinha “soluções”

O CDS/PP-M, liderado por José Manuel Rodrigues, o atual secretário regional da Economia no Executivo de Miguel Albuquerque, esteve antes das Eleições Legislativas Regionais antecipadas e durante várias semanas a apresentar uma proposta diária para “resolver um problema da Madeira e dos madeirenses”. Na iniciativa que se prolongou durante dois meses, até 23 de Março, a redução da “carga de impostos”, a protecção de determinadas zonas “do avanço da construção” e o corte em “despesas supérfluas e obras inúteis” foram algumas das 60 medidas que fizeram parte do “acervo” dos centristas para a governação da Região.

“Mais um mecanismo de fachada”

O Orçamento para 2025, que apresenta um valor global de 2.533 milhões de euros, será discutido e votado na ALM nos dias 16, 17, 18 e 20 de Junho e tem aprovação garantida pelo acordo de incidência parlamentar e de governação, feito entre PSD e CDS, após as Eleições Regionais antecipadas de 23 de Março. O documento contempla a criação de um gabinete pela transparência e prevenção da corrupção, estrutura que o MPT considera ser apenas “mais uma resposta burocrática a um problema estrutural” da Região Autónoma da Madeira.

Paraíso para ricos e inferno para quem trabalha

Governo Regional não convence a oposição com o Orçamento para 2025. A proposta de Orçamento e Plano apresentado pelo Governo Regional não foi bem recebida pela generalidade dos partidos, que vêm no documento uma ausência de “prioridades económicas e sociais para o desenvolvimento” da Madeira.“A proposta de Orçamento da Região para 2025, para lá da propaganda, da manipulação, do mascarar e martelar de números, mantém as opções da política de exploração e empobrecimento inscritas nos orçamentos anteriores da maioria PSD com apoio do CDS”, disse Ricardo Lume, ex-deputado e actual dirigente da CDU-M.

1.200 crianças em risco de pobreza recebem apoio

Ajuda é do Programa Proinfância da Fundação ”la Caixa” em Portugal. O Programa Proinfância acompanhou mais de 1.200 crianças e adolescentes, bem como mais de 800 famílias em situação de vulnerabilidade, em risco de pobreza ou exclusão social, desde o seu início em 2021 e até 2024. Este impacto só foi possível graças ao envolvimento de 60 entidades sociais, que, em conjunto com a Fundação ”la Caixa”, trabalham diariamente para garantir que as crianças, independentemente da sua origem, tenham acesso às mesmas oportunidades de crescimento, aprendizagem e bem-estar.

Polícia Florestal atua no Parque das Queimadas

Foi identificado um indivíduo a utilizar equipamento de som no espaço que integra o Parque Natural da Madeira. Qualquer atividade que envolva a utilização de equipamentos sonoros ou outras ações que possam perturbar a tranquilidade e o equilíbrio do ecossistema requer autorização prévia por parte do IFCN.

Confiança exige respostas sobre qualidade das águas balneares

A Confiança defende a intensificação da fiscalização às estações elevatórias públicas e privadas, a identificação dos responsáveis por estas ocorrências e a aplicação das devidas sanções.

Mais de 14 toneladas de lixo marinho retiradas das praias e zonas costeiras

Desde 2021, o Governo Regional já recolheu mais de 14 mil quilos de resíduos das praias e zonas costeiras da Madeira, Porto Santo e Ilhas Selvagens. Esta operação faz parte do Programa Regional de Monitorização de Lixo Marinho, coordenado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional do Mais de 14 toneladas de lixo marinho retiradas das nossas costas!

