Nas bancas a edição 1143 do Tribuna da Madeira

Calado ‘avisa’ empresas que ganham concursos



O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) avisou, nesta quinta-feira, que não vai permitir a prorrogação do prazo previsto inicialmente no contrato de empreitada às empresas concorrentes e vencedoras de concursos para executar obras da CMF, desejando que a conclusão dos trabalhos ocorra a tempo e horas Pedro Calado falava após a reunião da CMF, na qual foi aprovado por unanimidade a ratificação ao contrato da Empreitada de Execução dos Trabalhos de ‘Controlo e Monitorização de Fugas nas Redes de Água Associado ao Sistema de Telegestão Existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase’, permitindo desta forma, a prorrogação do prazo da obra.

Rotary quer crescimento dos clubes



O Governador do Distrito 1960 do Rotary Portugal esteve de visita à Região para acompanhar os clubes Rotários da Madeira. Em entrevista ao «Tribuna», Paulo Martins falou deste mandato em que apresenta desafios internacionais, sobre o Projeto “Árvore – Eterna Companheira”, assim como dos objetivos de crescimento dos Clubes. O Governador garante que as bolsas de estudo para apoiar os estudantes carenciados são para continuar.

Habitação “continuará a ser uma prioridade”



O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, participou, na passada quinta-feira, dia 28, na sessão de encerramento da apresentação pública do estudo ‘Implementação de Políticas Públicas sobre Habitação Social na Região Autónoma da Madeira’, que aconteceu na Reitoria da Universidade da Madeira.

Funchal recebe ‘Prémios Município do Ano’



A cerimónia de entrega dos prémios decorrerá no Teatro Municipal Baltazar Dias. Pedro Calado destaca iniciativa da Universidade do Minho que permite mostrar as boas práticas e políticas municipais de todo o pais.

ALM levanta imunidade a ex-autarca



O Juízo de Instrução Criminal do Funchal quer que Rui Marques seja ouvido relativamente a assuntos alegadamente relacionados com o tempo em que foi presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol. A imunidade parlamentar de deputados tem merecido destaque nos últimos anos devido a vários casos mediáticos.

Fino reúne com equipa sobre a “obra do século”



O secretário de Equipamentos e Infraestruturas afirma que “é imperativo que a sua execução seja acompanhada por empresas de especial capacidade técnica e financeira, com experiência”.

Urgência em evitar constrangimentos



Pedro Calado quer ter as obras da Estrada Monumental e da rotunda da Ponte concluídas antes do Natal. A intenção do presidente da Câmara do Funchal é evitar constrangimentos num período que é de ainda maior afluência de pessoas e aumento da circulação automóvel naquelas zonas da cidade.

Exercício ‘DRONEX21’no Cais do Carvão



O exercício tem o seu ponto alto nesta sexta-feira, dia 5, com as demonstrações no Cais do Carvão, no Funchal, a partir das 10 horas, num simulacro de vários acidentes.

Casos de Covid nas escolas da RAM



São várias as escolas na Região que, nestes últimos dias, registam casos positivos de Covid-19 levando a centenas de estudantes em isolamento profilático. De acordo com a informação epidemiológica no site da Secretaria Regional de Educação (SRE).

Esgotos continuam a motivar acusações



Foi um tema de campanha eleitoral que, passadas as autárquicas e tomada de posse da nova gestão camarária, continua a motivar trocas de argumentos entre Pedro Calado e Miguel Silva Gouveia. O actual presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) visitou a empreitada de construção da Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) que está em curso na foz da Ribeira dos Socorridos e lembrou que, na freguesia de Santo António, ainda existem “muitas moradias com fossas sépticas e descargas de esgotos a céu aberto”. É um “atentado contra o ambiente” que, segundo Pedro Calado, “a anterior vereação não resolveu”.

