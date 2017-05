Funchal já tem carregadores nas paragens de autocarro

A Câmara Municipal do Funchal instalou, esta semana, cinco dispositivos para o carregamento de aparelhos móveis em paragens de autocarros na Baixa do Funchal, concretizando, desta forma, o projeto “Carrega-te”, que foi um dos vencedores da 1ª edição do Orçamento Participativo do Funchal.

O projeto consistia na colocação de painéis fotovoltaicos em paragens de autocarros da cidade, com a finalidade de aproveitar a energia solar para o carregamento de telemóveis, tablets e outros equipamentos elétricos, e foi apresentada pelos alunos Décio Rodrigues, Carolina Caires e Roberto Correia, do curso profissional de ‘Técnico de Gestão do Ambiente’, da Escola Secundária Jaime Moniz.

O “Carrega-te” viria a ser um dos projetos vencedores da 1ª edição do OP Funchal, de entre um total de 27 finalistas, tendo competido à Câmara Municipal do Funchal encontrar uma solução tecnológica que o viabilizasse. Esta é, assim, mais uma das intervenções em espaço público propostas pela população e concretizadas pela CMF, no âmbito do Orçamento Participativo do Funchal, que foi o primeiro e continua a ser o único da Região, e de que são outras obras emblemáticas a Praia Inclusiva, na Praia Formosa, com acesso ao mar para deficientes motores e invisuais, e o Skatepark do Funchal.

A CMF “convida, assim, os funchalenses e os visitantes a experimentar estes carregadores públicos”, que se podem encontrar na Avenida do Mar (faixa sul e faixa norte), na Praça Colombo, na Praça do Carmo e na Rua Dr. Brito Câmara.