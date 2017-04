Madeira Film Festival bate recorde de assistência

Chegou ao fim mais uma edição do Madeira Film Festival, uma organização da Creative Madeira em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal e o grupo Belmond Reid’s Palace Madeira.

Durante 6 dias, mais de 2100 pessoas deslocaram-se ao Teatro Municipal Baltazar Dias para assistir a um vasto programa cinematográfico que incluía a exibição de 18 longas-metragens e 12 curtas-metragens. A edição deste ano contou com a presença de vários actores que vieram abrilhantar um Festival que, de ano para ano, tem vindo a consolidar o seu lugar no panorama cultural Madeirense. A exibição de filmes infanto-juvenis foi também uma novidade que permitiu estender o Festival a outro tipo de público.

Terminando com um balanço extremamente positivo, sendo considerada a melhor edição de sempre, tanto a nível de programação mas também de afluência de público, o Festival volta em 2018 com mais diversidade e programação de qualidade.