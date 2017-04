Jorge Falcato abordou sobre as políticas para a deficiência

O Deputado do BE, Jorge Falcato, participou, no passado sábado, numa sessão pública, no Funchal, onde falou das políticas para a deficiência e de vários projetos do Bloco que estabelecem um novo modelo de apoio à deficiência em Portugal, designada “Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI)”.

De acordo com este modelo é disponibilizado um assistente pessoal à pessoa com deficiência para a ajudar nas tarefas do dia-a-dia, sendo contratados pelos Centros de Apoio à Vida Independente, através de uma bolsa pré-selecionada.

O Bloco vai propor baixar de 18 para 16 a idade mínima a partir da qual é possível contratar um assistente pessoal, a liberdade de escolha desse assistente, e que o apoio prestado possa ser até 24 horas, como acontece já noutros países europeus.

