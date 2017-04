Fardo de droga com 35 Kg dá à costa na ilha da Culatra

Deu à costa da ilha da Culatra (entre o núcleo habitacional do Farol e o núcleo habitacional da Culatra), no passado dia 22 de abril, um fardo de droga (haxixe) com cerca de 35 Kg, detetado por elementos da Fagar (empresa municipal de Faro para as limpezas e remoção de lixo).

O facto foi comunicado à Polícia Marítima do Comando-local de Olhão cerca das 09h45, que de imediato se deslocou ao local e recolheu o fardo. A droga foi entregue à Policia Judiciária, que conduzirá a investigação.

As entidades alertam a população para que, quando detetar objetos deste tipo no Domínio Público Marítimo, não se aproxime deles e alerte de imediato a Polícia Marítima local. O não cumprimento destes procedimentos pode constituir crime punível por lei.