No próximo dia 21 de janeiro, pelas 11h, no Museu Quinta das Cruzes tem lugar a visita guiada ao Mobiliário dito Caixa de Açúcar por Teresa Cupertino da Câmara, uma iniciativa integrada na segunda edição o projeto de divulgação cultural DAR A VER, da responsabilidade da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura (Direção de Serviços de Museus e Património Cultural).

Na visita guiada ao Mobiliário dito Caixa de Açúcar, Teresa Cupertino da Câmara fará uma breve introdução sobre a evolução do móvel, referindo a importância dos móveis de construção regional no contexto Atlântico (Madeira e Açores) e os Armários ditos “Caixa de Açúcar”, como testemunhos da memória Histórica do Ciclo do Comércio do Açúcar. Para concluir, convidará a um olhar sobre as diferentes tipologias, funcionalidades, origens e contextos do mobiliário do Século XVII, exposto no Museu Quinta das Cruzes.

Recorde-se que, tal como na primeira edição do projeto DAR A VER, a segunda edição da iniciativa, que teve início na passada sexta-feira, tem por base a ideia da divulgação, de forma gratuita, do património artístico existente no arquipélago da Madeira.

Para além dos trabalhos de investigação, classificação e conservação e restauro, é essencial proceder-se à divulgação e ao conhecimento de um vasto e diversificado conjunto de bens móveis e imóveis postos à guarda de todos os madeirenses, e que constituem uma essencial reserva de identidade cultural.

Na passada sexta-feira, mais de 80 pessoas marcaram presença no arranque desta segunda edição do DAR A VER, numa visita guiada realizada à exposição “Namban – Os Bárbaros do Sul e o Encontro de Culturas”.