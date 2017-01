Gil do Carmo apresenta álbum “A Uma Voz” no Casino Lisboa

Em concerto agendado para a próxima Quinta-Feira, 19 de Janeiro, a partir das 23 horas, Gil do Carmo sobe ao palco do Arena Lounge para apresentar o álbum “A Uma Voz”. O intérprete propõe aos visitantes do Casino Lisboa uma viagem pelas composições do seu novo registo discográfico. “A Uma Voz” constitui, assim, um reafirmar de percurso e um perspectivar de futuro, em vésperas dos 20 anos de carreira de Gil do Carmo. A entrada é livre.

Em 2016, Gil do Carmo voltou a focar-se na música a cem por cento, com um disco que é quase uma impressão digital do seu autor. “A Uma Voz” tem as janelas abertas, uma vista desafogada sobre Lisboa e um claro olhar posto no mundo. Inteiramente escrito por si, este é o seu quarto trabalho, ao lado de músicos que o ajudaram a encontrar um espaço próprio, como Yami, António Serrano, João Frade ou José Manuel Neto.

Ivan Lins descreve o álbum como o mais autêntico de todos os seus lançamentos, por ser “um disco totalmente acústico, utilizando instrumentos ligados à música popular portuguesa, como violas acústicas, guitarra portuguesa, acordeão, e instrumentos de percussão. O resultado, a serviço de composições simples e belos textos, só prova o amadurecimento de Gil como compositor e ideólogo de seus projetos”.

Segundo João Gobern, “Gil do Carmo assina, num tempo de valores desfocados e de cenários cinzentos, um disco de “proximidade” (…) o artista convoca referências explícitas de Portugal, do Brasil e de África (…) Gil do Carmo aproveita a essência de cada um desses “formatos” – e aí fica mais um termo da moda corrente – para depois os moldar como bem entende.” Nascido numa família para quem a música foi raiz e, mais do que uma profissão, um modo de ser, Gil do Carmo tirou o que mais podia das suas experiências e aprendizagens. Aos 19 anos mudou-se para os Estados Unidos e estudou em duas importantes escolas de música em Los Angeles e Boston.

Em 1995 regressa a Lisboa e, a partir daí, os seus talentos de compositor, letrista e cantor levam-no a editar ‘Mil Histórias’, ‘Nus Teus Olhos’ e, em 2008, ‘Sisal’, um álbum que conta com a participação de nomes como Bernardo Sassetti, Sara Tavares, Rão Kyao ou a Sinfonietta de Lisboa. ‘A Uma Voz’, é assim um reafirmar de percurso e um perspectivar de futuro, em vésperas dos seus 20 anos de carreira”.