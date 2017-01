Continuam as buscas pelo segundo tripulante do «Tortuga»

O Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Porto Santo, conduziu durante o dia de hoje as operações de busca terrestres e marítimas na orla costeira, para a deteção do segundo tripulante do veleiro “Tortuga” na ilha do Porto Santo.

Atendendo à melhoria das condições meteorológicas, foram empenhados nas buscas por mar, uma embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Porto Santo (ISN SR1), embarcando elementos da equipa de salvamento marítimo e agentes da Polícia Marítima, assim como uma moto de salvamento marítimo da Capitania do Porto de Porto Santo (M212), para operação nas zonas de maior perigo junto a costa.

As buscas por terra foram conduzidas pelos agentes da Polícia Marítima do Comando-local da Polícia Marítima do Porto Santo, e concentraram-se maioritariamente na costa norte de Porto Santo, dando especial relevo as áreas próximas do local onde a balsa salva-vidas deu à costa.

Não tendo sido localizado o segundo tripulante do veleiro, está prevista a continuação das buscas na orla costeira para o dia de amanhã, concentrando o esforço nas zonas onde existem evidências da confluência de objetos proveniente da ação das correntes marítimas.