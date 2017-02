Nove novos postos de trabalho apoiados em 83 mil euros

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), celebrou sete contratos de concessão com igual número de inscritos naquele instituto público, no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

Os sete primeiros projetos empresariais aprovados em 2017, ao abrigo do PEED, criam nove novos postos de trabalho com apoio financeiro do IEM, num montante a rondar os 83 mil euros.

As atividades de comércio, restauração, mediação de seguros, serviços de advocacia e de artes e espetáculo terão sede nos concelhos de Machico, Santa Cruz, São Vicente e Ribeira Brava.

Lembrar que em 2016, o IEM aprovou e apoiou a criação de 909 novos postos de trabalho no âmbito das medidas de empreendedorismo e de criação do próprio emprego, representando crescimento de 23,3% (697) e 35,3% (588) face a 2015 e 2014, respetivamente.

Os contratos de concessão PEED decorrem da apresentação de ideias de negócio por desempregados inscritos.