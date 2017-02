SRIAS apoia a especialização e requalificação de engenheiros

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), lançou quarta-feira, dia 1 de fevereiro, o curso de formação e capacitação em desenvolvimento web, dirigido a inscritos no IEM, com licenciatura em engenharia, nomeadamente, informática ou com licenciatura em outras áreas de especialização.

O Governo Regional pretende, através da presente ação formativa, especializar engenheiros informáticos especificamente em programação web e requalificar outros licenciados para esta mesma área, em que, segundo empresas do ramo, se verifica carência de profissionais qualificados disponíveis no mercado regional. A primeira edição irá abranger 30 formandos, divididos em duas turmas, ao longo de 390 horas de formação.

O curso a cargo de entidade formadora acreditada será ministrado por engenheiros informáticos com experiência profissional mínima de 3 anos em desenvolvimento web e com certificação CAP.

Além da avaliação, todos os formandos desenvolvem projeto final em contexto de estágio em empresa. As despesas de transporte são asseguradas pela entidade formadora.