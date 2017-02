Navio-Escola Sagres há 55 anos ao serviço de Portugal

O Navio-Escola Sagres celebrou, na passada segunda-feira, 55 anos desde que foi aumentado ao efetivo dos navios da Marinha Portuguesa, a 30 de janeiro de 1962.

Nestes 55 anos, o navio percorreu 613 519 milhas e realizou 100 957 horas de navegação, visitou 60 países e atracou em 168 portos.

O NRP Sagres foi construído em 1937 nos estaleiros Blohm & Voss (Hamburgo), tendo recebido o nome de Albert Leo Schlageter. No final da II Guerra Mundial, o Albert Leo Schlageter foi entregue aos Estados Unidos e ao fim de três anos foi cedido à Marinha do Brasil onde passou a ostentar o nome de Guanabara.

A principal missão do Navio-Escola Sagres é possibilitar o contacto com a vida no mar aos cadetes da Escola-Naval, os futuros oficiais da Marinha, através das viagens de instrução a bordo do navio.

O NRP Sagres tem também como missão a representação da Marinha e do país, funcionando como embaixada itinerante de Portugal.