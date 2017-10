100º Aniversário da Aviação Naval

Shares

No âmbito das comemorações do centenário da Aviação Naval, e para assinalar este importante marco da componente aeronáutica da Marinha Portuguesa, a Comissão Cultural de Marinha e o Museu de Marinha estão a preparar um conjunto de iniciativas que pretendem prestar homenagens a todos aqueles que serviram, e servem, a Aviação Naval.

O Museu de Marinha albergará uma exposição temporária comemorando o centenário da Aviação Naval, onde se pretende colocar em perspetiva toda a história da Aviação Naval, desde a sua criação, em 1917, até aos dias de hoje. Atualmente, a Aviação Naval está representada pela Esquadrilha de Helicópteros, que continua a cumprir diversas missões operacionais ao serviço da Marinha Portuguesa. A exposição abre ao público no dia 4 de outubro e poderá ser visitada diariamente no Museu de Marinha – Pavilhão das Galeotas, entre as 10h e as 17h.

Destaque, ainda, para o lançamento de duas obras literárias intimamente relacionadas com a temática da Aviação Naval: a reedição da obra “Quando a Marinha tinha Asas”, de Viriato Tadeu, representando a história da Aviação Naval entre 1916 e 1952 e o lançamento da obra de inéditos de Gago Coutinho, intitulada “Almirante Pioneiro com Alma de Tenente – Memórias de Gago Coutinho”, com organização do Doutor Rui Pinto. As obras poderão ser adquiridas na Loja do Museu de Marinha.