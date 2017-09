Confiança apresentou na UMa bolsas de estudo para os funchalenses no Ensino Superior

Paulo Cafôfo assegurou hoje, em conferência de imprensa na Universidade da Madeira, que os estudantes funchalenses a frequentar o Ensino Superior terão acesso a bolsas de estudo universitárias, numa medida a implementar durante o próximo mandato. O líder da Coligação Confiança (PS-BE-JPP-PDR-Nós) garantiu que “a Educação é o melhor investimento que se pode fazer, porque é a aposta no futuro dos nossos jovens” e explicou que as bolsas de estudo vão abranger todos os estudantes do concelho, quer estudem na Madeira ou no Continente, num valor equivalente ao das propinas, que poderá chegar até 1000€/ano, durante os três anos de Licenciatura.

Paulo Cafôfo começou por “desejar um bom ano a todos os estudantes, quer tenham entrado pela primeira vez, quer estejam a prosseguir os seus estudos” e recordou que, ao longo do corrente mandato enquanto Presidente da Câmara Municipal, “o Funchal investiu muito na Educação, tendo implementado um apoio à natalidade e à família, que incluiu subsídio à natalidade até aos 3 anos, pagamento de creches e de material escolar, IMI familiar com encargos diminuídos para mais de 8000 famílias do concelho, e manuais escolares gratuitos para o 1º Ciclo do Ensino Básico, que vamos estender até ao 9º ano no próximo mandato, tal como também já anunciámos.”

O líder da Confiança explicou que “a aposta na Educação irá agora dos mais novos até à Universidade. Sabemos que o abandono do Ensino Superior, por falta de possibilidades económicas, é uma realidade na nossa Região, e aquilo que queremos é dar oportunidades aos nossos jovens, através de bolsas de estudo para todos aqueles que estão a frequentar o Ensino Superior. Os nossos jovens têm talento, vontade e capacidade, e o que temos de lhes garantir é oportunidades, num investimento que dará os seus frutos no futuro. Acredito, enquanto professor, que uma boa educação é determinante para o sucesso que se tem na vida e para o contributo que podemos dar à sociedade. É nisso que estamos a investir e não tenho nenhuma dúvida de que os nossos jovens serão uma aposta ganha.”

Paulo Cafôfo e a equipa candidata pela Coligação Confiança à Junta de Freguesia de São Roque, liderada por José Vieira, reuniram-se, igualmente, com a Associação Académica da Universidade da Madeira esta manhã, para apresentar as suas propostas no campo da Juventude e da Educação. A Coligação passará toda esta quinta-feira, terceiro dia de campanha, na freguesia de São Roque, tendo esta manhã já visitado, igualmente, o Mercado da Penteada e diversos outros estabelecimentos comerciais na freguesia. À tarde segue-se o porta-a-porta nas áreas residenciais.