Vinho da Madeira é arrematado por 6.650 euros

Uma garrafa de vinho Terrantez 1795 da Companhia Vinícola da Madeira foi recentemente leiloada por 6.650 euros na Catawiki, portal de leilões na Internet de mais rápido crescimento.

Terrantez representa uma variedade de vinho da ilha portuguesa da Madeira em vias de extinção. “Conta-se que esta variedade tenha sido levada para o arquipélago vulcânico da Madeira pelos primeiros exploradores. No passado, alguns comentadores de vinhos sugeriram ainda que se tratava da mesma variedade do Folgasão, mas pesquisas ampelográficas modernas refutam essa teoria. A Terrantez é uma casta rara e, neste momento, encontra-se quase extinta, daí o elevado valor pelo qual esta garrafa foi leiloada”, explicam da parte da Catawiki.

Devido ao facto de as vinhas Terrantez produzirem pouca quantidade de uvas de elevada qualidade, o cultivo das videiras representa um investimento significativamente mais elevado do que as variedades mais resistentes e de elevado rendimento. Trata-se de uma vinha rara e de prestigio, onde é cada vez mais difícil encontrar-se edições vintage como a deste lote, daí ser muito procurada por colecionadores e investidores de vinhos.

Os vinhos da Madeira e vinhos do Porto representam duas das mais procuradas categorias de vinhos na plataforma de leilões da Catawiki e, nos últimos dois anos já foram arrematados em leilões mais de 6.500 vinhos que representam a identidade portuguesa.