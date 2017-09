Programa Operacional para a Promoção da Educação – Abertura de candidaturas

O Programa Escolhas (PE), integrado no ACM, abriu no dia 15 de setembro, as candidaturas à 2.ª edição do Programa Operacional Para a Promoção da Educação – OPRE, uma iniciativa dirigida a jovens estudantes do ensino superior, provenientes das comunidades ciganas, com o objetivo central de evitar o abandono precoce deste ciclo de estudos.

As candidaturas deverão ser apresentadas até dia 14 de outubro.

Desenvolvido em parceria pelo PE, pela Associação Letras Nómadas e pela Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens, o Programa OPRE pretende atenuar as barreiras existentes entre estas comunidades e o sistema de ensino formal, disponibilizando 30 bolsas de estudo universitárias, bem como um conjunto de outras medidas de formação, tutoria e acompanhamento.

Podem aceder a este programa, jovens oriundos de comunidades ciganas e residentes no território nacional, matriculados/as num curso homologado do ensino superior, mediante as condições previstas no regulamento.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, contacte: alexandraf.consultores@programaescolhas.pt ou associacaoletrasnomadascigana@gmail.com.