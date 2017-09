Jardim Botânico do Faial recebe Ciclo de Palestras sobre Plantas Silvestres

A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção Regional do Ambiente, realiza, entre 21 e 23 de setembro, no Jardim Botânico do Faial, um ciclo de palestras relacionadas com a utilização de plantas para fins terapêuticos, culinários e hortícolas.

No âmbito do programa Parque Aberto, vão realizar-se duas oficinas e uma saída de campo, cujas atividades serão orientadas por Fernanda Botelho, autora de vários livros sobre a temática e formadora nesta área.

Com este ciclo de palestras pretende-se reconhecer que estão presentes nas plantas os princípios ativos da maioria dos medicamentos, sendo que as plantas utilizadas com conhecimento poderão, em determinadas vezes, atenuar alguns sintomas de várias doenças.

Esta iniciativa dotará os participantes de informações sobre como estas plantas podem ser usadas na horta, para tratar e cuidar de outras plantas, e na cozinha, para beneficiar e diversificar o sabor e o valor nutritivo dos pratos.

Nos dois primeiros dias, as sessões decorrem entre as 18H00 e as 20H00, subordinadas aos temas “Ervas Silvestres e Flores Comestíveis” e “Kit de Primeiros Socorros Caseiros para Navegantes da Terra e do Mar”.

A saída de campo está programada para sábado, 23 de setembro, na Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia, durante a qual a formadora mostrará aos participantes como reconhecer e utilizar as plantas silvestres existentes no local.