Açores em promoção no festival de parapente em França

A ATA – Turismo dos Açores está presente no Coupe Icare, festival de parapente que decorre em França, entre 21 e 24 de Setembro, e que é considerado um dos maiores eventos de voo livre da Europa e do mundo.

“Pelo quarto ano consecutivo a Turismo dos Açores, em conjunto com o Clube Asas de São Miguel participará com um stand de 15m2 no Coupe Icare”, revela a ATA em nota de imprensa, apontando que “nas edições passadas, a participação dos Açores despertou o interesse do público pelo destino”.

“Para além de ser um espaço de promoção de parapente, também é um espaço onde se promove outras das actividades dos Açores e onde o público em geral também mostra-se curioso sobre o destino, o que revela o sucesso da participação do Destino neste evento ao longo dos anos”, complementa a ATA.

A ATA vai levar até ao Coupe Icare um técnico de turismo, em parceria com o Clube de Asas de São Miguel, para promoção do Festival de Parapente a realizar em 2018.