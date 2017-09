Portugal no top dos países mais pacíficos do mundo

Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo, apenas atrás da Islândia e da Nova Zelândia, segundo um ranking elaborado pelo motor de pesquisa momondo, com recurso a dados do Índice Global da Paz.

Relativamente a Portugal, a momondo destaca que, além de pacífico, o país “tem tanto a oferecer” e dá como exemplos as termas e os spots de surfe como a Nazaré e a Ericeira, além da arquitectura de cidades como o Porto e Lisboa, sem esquecer as praias do Algarve ou locais mais desconhecidos dos turistas, como Dornes, Castelo de Bode ou o Peso da Régua.

O Top5 dos países mais pacíficos do mundo inclui ainda a Áustria e a Dinamarca. O ranking pretende assinalar o Dia Internacional da Paz, que se assinala esta quinta-feira, 21 de Setembro.