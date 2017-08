Fuzileiros servem mais de 800 refeições por dia em Alvaiázere

A cozinha de campanha dos Fuzileiros iniciou ontem a confeção de 800 refeições (400 almoços e 400 jantares), no concelho de Alvaiázere, para apoio aos operacionais que se encontram no terreno ainda a combater as frentes ativas dos incêndios que lavram naquele concelho.

Num espaço de 12 horas, foram solicitados três pedidos de apoio à Marinha para que deslocasse militares para três áreas geográficas distintas do país, para missões de apoio à população no combate aos incêndios nestas áreas, em estreita colaboração com as corporações de Bombeiros e meios da Proteção Civil, designadamente para as localidades de Barqueiro, concelho de Alvaiázere (2 pelotões), Caldas da Felgueira, concelho de Nelas (1 pelotão) e Marujal, concelho de Montemor-o-Velho (2 pelotões).

A cozinha de campanha em Alvaiázere assegurará a distribuição 800 refeições por dia aos operacionais no terreno até que seja necessário.