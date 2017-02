Marinha e Força Aérea cooperam em acção de salvamento de pescador em alto mar

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) e o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes, em articulação com o INEM – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar) e a o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), coordenaram conjuntamente uma operação de resgate médico de um tripulante de 56 anos de idade que apresentava quadro clinico de acidente vascular cerebral.

O pescador encontrava-se a bordo da embarcação de pesca ”Pereira e Moça”, de bandeira portuguesa, a navegar a cerca de 255 milhas (472Km) a nordeste da ilha Terceira, Açores.

Para proceder ao resgate médico o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes ativou, a pedido da Marinha e após avaliação médica do INEM, o helicóptero EH-101 da Força Aérea, tendo o resgate sido efetuado com sucesso e o tripulante desembarcado no aeroporto das Lajes pelas 17h00, onde era aguardado por uma ambulância do SRPCBA. O pescador acidentado foi posteriormente transportado para o Hospital do Santo Espirito na Terceira.

Na operação estiveram envolvidas a Marinha, através do MRCC Delgada, a Força Aérea, através do RCC Lajes e de duas aeronaves da Base Aérea das Lajes (um helicóptero EH-101 e um avião C-295, que efetuou direcionamento e apoio próximo ao helicóptero), bem como o INEM (CODU-Mar) e uma ambulância do SRPCBA.