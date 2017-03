Mar dos Açores: 5800 milhas percorridas em dois meses de missão

O navio patrulha oceânico da Marinha Viana do Castelo (NRP Viana do Castelo) percorreu 5800 milhas em dois meses de missão na zona marítima dos Açores, assegurando em permanência a busca e o salvamento marítimo, bem como o exercício da autoridade do Estado do mar naquele arquipélago.

No passado dia 2 de março, o navio iniciou mais um período de navegação no mar dos Açores com o objetivo de efetuar ações de vigilância, patrulha e fiscalização marítima, dando-se especial destaque às áreas marítimas protegidas e incluídas na Rede Natura 2000.

A vigilância e fiscalização das áreas protegidas têm como princípio a proteção das várias espécies marinhas, contribuindo assim para aumentar, no futuro, a disponibilidade dos recursos no mar dos Açores.

Durante o período de missão, o NRP Viana do Castelo efetuou até ao presente momento missões de fiscalização entre as 100 e as 200 milhas, monitorização da navegação mercante e de navios de investigação científica, operações conjuntas de fiscalização de combate às atividades de pesca ilegal em áreas de reserva naturais, exercício de combate à poluição, ações de cooperação com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, bem como ações de divulgação nos vários portos da Região Autónoma proporcionando períodos para visitas.

Entre as diversas tarefas que o navio cumpre na região, destaca-se o apoio à Autoridade Marítima Local, em concreto no apoio logístico às diversas capitanias e comandos locais da Polícia Marítima sedeados nas ilhas da região, e o apoio a funções próprias da Autoridade Marítima, bem como na realização de operações conjuntas de fiscalização da atividade da pesca e de combate à poluição.

Durante este período, o navio patrulha oceânico realizou 13 ações no âmbito do controlo das atividades marítimas e da pesca na região.