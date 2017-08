CDU denúncia problemas graves no Arco de São Jorge

A candidatura da CDU a Santana fez uma incursão pela freguesia do Arco de São Jorge, no Complexo Habitacional dos Casais, tendo como principal foco de acção, um problema que se verifica na maior parte das obras públicas e sociais: o saneamento básico!

O complexo habitacional é constituído por várias alas de edifícios, estando a fossa séptica comum, mesmo no centro do complexo, à frente da porta da cozinha de uma das habitações. Esta fossa, não tendo capacidade suficiente, está constantemente a descarregar para os pátios dos moradores e quando as chuvas se intensificam chega mesmo a água residual a correr pela via pública e para terrenos adjacentes.

Edgar Silva referiu: “Foram passando os anos e as promessas, os moradores tentaram eliminar o cheiro nauseabundo de dentro das suas habitações sem grande sucesso. A A.R.M. – S.A. e I.H.M. – EPE analisaram a situação no mês de abril, mas até agora nada foi feito.

Estamos perante um problema de saúde pública vergonhoso que urge solução, ali vivem pessoas, cidadãos com direitos!”.