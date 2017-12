Poules de Esgrima em Santana

Shares

A Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral serviu de palco, no passado sábado, dia 16, para as “Poules de Santana de Iniciados e Seniores”, prova do calendário competitivo regional a pontuar em 50% para o ranking regional. Trata-se de uma prova com um formato um pouco diferente do habitual, onde o objetivo não é tanto a superação num confronto direto com um adversário a eliminar, mas sim dar o melhor de si no seu grupo sem saber como está correr prestação do adversário mais próximo do ranking.

A prova de Esgrima, que decorreu no Pavilhão de Santana, teve os seguintes resultados:

Iniciados Masculinos

1º José Freitas (CDRSantanense)

2º Luís Pires (CD1ºMaio)

3º João Góis (ADRPDelgada)

Iniciados Femininos

1º Cláudia Gomes (CDRSantanense)

2º Sara Mota (CD1ºMaio)

3º Margarida Andrade (CDRSantanense)

Seniores Masculinos

1º Diogo Gouveia (CD1ºMaio)

2º Ricardo Catanho (CD1ºMaio)

3º Péter Csáky (CDRSantanense)

Seniores Femininos

1º Maria Spínola (CDRSantanense)

2º Cláudia Gomes (CDRSantanense)

3º Sara Mota (CD1ºMaio)

