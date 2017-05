Parque Temático com entrada gratuita esta quinta-feira

Associando-se à data comemorativa do Dia do Concelho de Santana, o Parque Temático da Madeira destina amanhã, quinta-feira, dia 25 de maio, a entrada gratuita a toda a população natural ou residente nas seis freguesias do Concelho de Santana. Os munícipes que queiram usufruir desta oferta apenas terão de apresentar um comprovativo de morada ou naturalidade na zona das bilheteiras do Parque.

Esta promoção representa uma forma de tornar o Parque Temático mais visível e próximo da comunidade local que, ao longo dos anos, de uma forma ou de outra, têm vindo a colaborar nas diversas iniciativas do Parque, em particular aquelas que têm maior vínculo à tradição de Santana. Por outro lado, tem por objetivo estimular o envolvimento da população do Concelho no desenvolvimento de projetos parceiros e no participação das atividades que acontecem ao longo do ano.

De realçar, o Parque Temático da Madeira está aberto todos os dias do ano, no horário compreendido entre as 10h e as 19h, com preços que variam entre 1 e os 6 euros.