Guimarães acolhe este sábado, 27 de maio, as celebrações nacionais do 94.º aniversário do Corpo Nacional de Escutas. Mais de mil escuteiros esperados num dia que promete entusiasmar o centro histórico com muitas atividades e jogos escutistas. As celebrações nacionais desta data decorrem na região de Braga, no núcleo de Guimarães.

