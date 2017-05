Segunda edição da newsletter da SDM atualiza a evolução do CINM

Foi divulgada a segunda edição da newsletter da SDM de 2017, de acordo com o Editorial, para além de actualizar a evolução do CINM e dos seus sectores de actividade nos primeiros meses do ano, apresenta exemplos e dados concretos sobre o seu contributo para a criação de emprego na Madeira.

O emprego gerado no CINM corresponde a cerca de 2,5% do total da população activa na Madeira, representando uma receita de IRS de cerca de 4,2% do total arrecadado na Região. Adicionalmente, de acordo com o inquérito ao emprego, até final do ano de 2015 o CINM era responsável por 2.782 postos de trabalho directos, tendo-se registado um aumento superior a 2% em relação ao final de 2014.

Esta edição destaca que a SDM assinalou 30 anos ao leme do CINM; duas empresas de serviços geram mais de 40 empregos; Armadores do MAR reunidos na Madeira; balanço do CINM: 62 novas sociedades já licenciadas em 2017.