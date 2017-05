Conferência sobre “Investimento na Zona Franca da Madeira e Angola” em Espanha

A Raposo Subtil e Associados, Sociedade de Advogados (RSA) está a organizar uma conferência em Toledo, em conjunto com o escritório Gestiuris, parceiro da RSA em Espanha, sobre “o investimento na Zona Franca da Madeira e em Angola”, que decorrerá na terça-feira, 23 de maio.

Nesta conferência destaca-se a participação de João Trigo Morais, representante no Continente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), Cátia Fernandes, Advogada da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, António Pista, Director-Geral Adjunto da Atlanfina – Comércio Geral (Angola) e José Ángel Martinez, Sócio Fundador da Gestiuris. A moderação nesta Conferência estará a cargo de Rita Montalvão, Advogada e Sócia da RSA e Paula Margarido, Advogada da RSA com escritório na Madeira.

O objetivo é levar aos responsáveis de empresas em Toledo informações sobre o funcionamento da Zona Franca da Madeira, como as vantagens fiscais e vantagens procedimentais do registo internacional de navios, mas também do funcionamento do mercado em Angola, como quais os trâmites, direitos e outras imposições aduaneiras que devem ser seguidas ao nível da exportação de produtos.

Este evento conta com o apoio da SDM e da FEDETO – Federacíon Empresarial Toledana.