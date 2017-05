Dia Internacional da Biodiversidade com vertente solidária

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Biodiversidade, realizam-se, na Estufa-Fria de Lisboa, atividades familiares que convidam à exploração lúdica e pedagógica do conceito biodiversidade e percursos dirigidos ao público em geral, com o objetivo de sensibilizar para a valorização e preservação desta temática.

No dia 22 de maio, pelas 19h, as comemorações do Dia Internacional da Biodiversidade irão culminar com o espetáculo/performance “À Procura da Terra”, dirigido ao público em geral, no âmbito da 5.ª edição do EARTHfest – Festa da Terra, uma organização da FAREDUCA.

Todos os eventos são gratuitos. No entanto, cada participante no espetáculo “À procura da Terra” é convidado a contribuir, de forma livre e solidária, com um donativo.