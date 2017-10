SDM prevê missões promocionais a seis países

Shares

A três meses do fim do ano, a SDM prevê a realização de missões promocionais a seis países, para além de um seminário na cidade do Porto. O objectivo é aumentar o número de adesões de novas empresas ao regime IV do CINM já verificado este ano, conforme os indicadores que damos a conhecer nesta edição da newsletter.

Os números são claros mas os exemplos inestimáveis. É o caso da WalkMe. Um pequeno número de jovens estudantes madeirenses tiveram uma ideia, formataram um projecto empresarial e partiram à conquista do mundo. Um exemplo contagiante e que dá sentido ao empreendedorismo que fervilha na nossa Região.

A Madeira e o CINM estão ligados ao mundo e podem beneficiar dessa relação, como aprendeu o aluno da escola de Machico galardoado com o prémio “As realidades do CINM” e como está patente no impacto de eventos madeirenses de alcance internacional como o Rali Vinho Madeira, prova que voltou a contar com o patrocínio da SDM.