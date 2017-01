Palestra e Torneio Didático abrem Acção da S.D.M. nas Escolas em 2017

O programa de actividades da S.D.M. dedicado ao universo escolar na Madeira, denominado “O CINM nas escolas”, terá a primeira acção de 2017 no próximo dia 20 de Janeiro com uma palestra na Escola Profissional Atlântico (EPA), a decorrer no respectivo auditório a partir das 9h50.

Trata-se de uma iniciativa que precede e enquadra a realização do torneio didático Clube de Perguntas e Debate CINM, organizado em parceria pela EPA e pela S.D.M. no quadro do protocolo de colaboração que mantêm há alguns anos. Esta será a 3ª edição consecutiva do torneio que tem registado um interesse crescente dos alunos e de equipas participantes.

O torneio terá lugar nas instalações da escola, primeiro no dia 24 de Janeiro, altura em que se realizará a fase de eliminatórias, e depois a 31 de Janeiro, data marcada para final entre as duas melhores equipas que melhor pontuaram face aos desafios e às perguntas sobre a história e factos do CINM. A equipa vencedora receberá um prémio monetário.

De sublinhar que a participação e a selecção de equipas para o torneio requer um trabalho de preparação prévio, desenvolvido pelos professores da escola junto dos alunos, que para além de contribuir para um conhecimento mais apurado do CINM prepara-os para os conteúdos apresentados no torneio e define as equipas mais qualificadas para o concurso.

Ao longo do ano, no plano da formação, a S.D.M. realizará outras iniciativas no quadro da sua actividade de responsabilidade social, designadamente neste campo da educação e formação, na sequência das parcerias celebradas com escolas de referência na Região, desde o ensino técnico e profissional ao secundário e superior.

Há mais de uma década que a S.D.M. desenvolve um amplo conjunto de iniciativas para levar o Centro Internacional de Negócios da Madeira às escolas, onde se incluem as já conhecidas Semana das Profissões CINM, os Prémios Escolares da Zona Franca Industrial, o apoio ao empreendedorismo através do rs4e, bem como a realização de palestras temáticas, visitas de estudo a empresas, o apoio a prémios de mérito escolar em várias escolas e o patrocínio a iniciativas que visam a formação e o fomento da literacia.