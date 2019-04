SDM promove debate sobre o CINM na Universidade da Madeira

A SDM – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira e a Escola Superior de Gestão e Tecnologia da Universidade da Madeira promoverão, no próximo dia 3 de Maio, o primeiro evento da iniciativa denominada “Palestras CINM – Conversas sobre o Futuro”. Trata-se de uma iniciativa enquadrada na parceria mantida entre as duas entidades com o objectivo de promover oportunidades de conhecimento e debate sobre o Centro Internacional de Negócios da Madeira, um dos sectores da economia potencialmente empregador dos jovens formados na Universidade da Madeira.

Para o primeiro evento, que ocorrerá no Colégio dos Jesuítas, pelas 18:00 horas, estão previstas intervenções de Roy Garibaldi, Administrador Executivo da SDM, que fará uma apresentação sobre “O CINM e o seu contributo para o desenvolvimento presente e futuro da Madeira”, de Jorge Veiga França, Presidente da ACIF que abordará a relação do CINM com o tecido empresarial da Região, e de Lígia Gonçalves, CEO da WalkMe Mobile, empresa tecnológica madeirense a operar no âmbito do CINM. Pensada e criada no seio da Universidade da Madeira é um exemplo claro da relação da UMa com o universo empresarial da Região e com o CINM em particular. Após as intervenções, haverá lugar a um debate moderado pelo jornalista Francisco Cardoso.

Recorde-se que esta parceria é mais um exemplo da política de responsabilidade social desenvolvida há largos anos pela SDM, designadamente junto do universo escolar e de ensino da Região, tendo em vista um maior conhecimento do CINM, preparando os jovens estudantes para um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e exigente, em particular no quadro profissional de empresas internacionais.