CINM em foco na escola da APEL

Em parceria, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) e a APEL organizarão duas iniciativas com o objectivo de dar a conhecer este mecanismo de desenvolvimento regional aos alunos da escola abordando, entre outras vertentes, o seu papel ao nível da criação de oportunidades de emprego e de carreiras profissionais no âmbito das empresas do CINM e do seu contributo para o crescimento económico da Madeira.

No dia 7 de Maio, pelas 9.00 horas, será proferida uma palestra sobre o CINM, no auditório da escola, por Filipe Manso Teixeira, Membro da Comissão Executiva da SDM. Trata-se de uma iniciativa que precede e prepara o Torneio Escolar de Perguntas e Debate CINM que se realizará pela primeira vez na APEL e que decorrerá no dia 10 de Maio.

Ao longo dos anos, estas duas entidades têm trabalhado em conjunto na organização de iniciativas com o propósito de incrementar a formação e o conhecimento dos estudantes, tendo em vista a sua preparação para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, exigente e em constante mutação.

Para a além dos alunos que poderão assistir à palestra, no torneio estarão envolvidos cerca de meia centena de estudantes na medida em que está prevista a participação de 8 equipas. A equipa vencedora será premiada pela SDM.

Estes eventos são resultado de mais uma parceria levada a termo pela SDM no quadro da sua política de responsabilidade social, designadamente com as escolas da Madeira.