Prémios Escolares Zona Franca Industrial

No próximo dia 29 de Dezembro, a S.D.M. – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira realiza, pelas 10:00 horas, nos seus escritórios na Zona Franca Industrial (Caniçal), a cerimónia de entrega dos Prémios Escolares ZFI 2015/2016, evento que corresponde à 12ª edição deste concurso.

A cerimónia contará com as presenças de representantes do Governo Regional da Madeira, designadamente do Secretário Regional das Finanças e Administração Pública, Rui Gonçalves, e do Secretário Regional de Educação, Jorge de Carvalho, bem como do Presidente da S.D.M., Francisco Costa.

Esta iniciativa, desenvolvida pela S.D.M. há mais de uma década, tem como objectivo apoiar e incentivar o aproveitamento escolar e contribuir para a elevação dos níveis de conhecimento dos jovens estudantes, premiando o mérito de alunos dos Ensinos Básico, Secundário e Superior, das escolas do Concelho de Machico ou de dependentes de trabalhadores de empresas na Zona Franca Industrial.