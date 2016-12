3ª Edição do Curso de Especialização em Saúde Pública

Encontram-se abertas as candidaturas para o Curso de Especialização em Saúde Pública, a realizar no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, no âmbito do Programa do Internato Médico em Saúde Pública. Trata-se de um curso intensivo, profissionalizante, cujo conteúdo pedagógico é equiparado ao ano curricular do Mestrado em Saúde Pública da Universidade do Porto.

Embora desenhado especificamente em resposta às necessidades e aos conteúdos curriculares definidos pela Ordem dos Médicos e pelo Internato de Saúde Pública para Portugal, está aberto, nos mesmos moldes de funcionamento, a outros médicos como treino específico em Saúde Pública.

Candidaturas: Até 30 de dezembro de 2016. Calendário: Data de início: 9 de janeiro de 2017. Data de fim: 31 de dezembro de 2017. Mais informações: Curso de Especialização em Saúde Pública: cesp@ispup.up.pt