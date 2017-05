Concerto “O Som das Flores” encerra festividades da Festa da Flor

O concerto “O Som das Flores” realiza-se pelas 19h00, na Fortaleza de São Tiago e marca o encerramento do programa de atividades da Festa da Flor 2017. Refira-se que este evento é o terceiro concerto integrado num ciclo musical promovido pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, e que integra, pela primeira vez, a Festa da Flor.

Depois do primeiro concerto ter tido como “protagonista” a música barroca, e de ontem, sob o tema “As Flores Musicais”, terem sido interpretadas árias famosas de óperas, operetas e zarzuelas, hoje serão apresentados conhecidos temas de filmes num concerto romântico onde serão protagonistas as vozes de Clara Duailibi, Elisa Silva, Leonor Rodrigues e Sofia Almeida. As cantoras serão acompanhadas por Duarte Nuno Filipe (piano), Jorge Maggiore (bateria) e Norberto Cruz (Bandolim) e vão interpretar temas de conhecidos filmes como “La La Land”, “Os Miseráveis”, “Mamma Mia”, “O Feiticeiro de Oz”, “Fantasma da Ópera”, entre outros. Recorde-se que este ciclo de concertos é de acesso gratuito.