No âmbito do IX Festival da Truta – Rota da Sidra e XXVI Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana, que decorre de 22 a 26 de maio em São Roque do Faial, terá lugar uma tarde recreativa dedicada aos idosos no sábado, 25 de maio, com início às 15 horas, na Achada do Cedro Gordo (junto à igreja Paroquial de São Roque do Faial, e que contará com a presença da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.