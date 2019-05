Exposições, visitas e oficinas na Galeria Marca de Água

Nos passados dias 21 e 23 de Maio a Galeria Marca de Água realizou três novas visitas orientadas à exposição “Playground” de Filipa Venâncio, seguidas de oficinas criativas de desenho, que contaram com a participação de várias turmas das Escola Secundária Francisco Franco e da Escola Básica do 2º e 3º ciclo dos Louros, totalizando mais de oito dezenas de visitantes nestes dois dias.

Estão já agendadas para os próximos dias, mais visitas orientadas pela artista: 27 e 30 de Maio e 13 de Junho, com início às 16h30m. De destacar que no âmbito exposição de Filipa Venâncio foram já realizada nove visitas orientadas, nove oficinas de desenho e uma conferência, registando uma afluência de mais de 500 visitantes.

Raquel Fraga, Diretora Artística justifica o sucesso da programação, realçando que “a principal razão apontada para adesão do público ao conjunto das iniciativas deve-se à valorização do papel dos serviços educativos, intimamente relacionados com a qualidade das obras expostas”.

No próximo dia 4 de Junho, terça-feira, pelas 14h00, a Galeria Marca de Água irá acolher no recinto exterior da galeria uma exposição dos trabalhos de expressão plástica desenvolvidas por alunos de sete escolas do 1º ciclo e infantários.

Esta iniciativa intitulada “Palmo e meio – Sensibilização sobre Voluntariado a escolas de 1º ciclo e Infantários”, é realizada em parceria com a Casa do Voluntário, entidade coordenadora do projeto e que tem vindo a promover várias atividades com as escolas parceiras: o Externato São João; o Externato Adventista; a EB123/PE Bartolomeu Perestrelo; o Infantário Cidade dos Brinquedos; o Complexo Escolar Dona Olga de Brito; a EB1/PE com a Creche Professor Eleutério de Aguiar e a Escola Básica Ribeiro Domingos Dias. Esta iniciativa insere-se na política de responsabilidade social que a Galeria Marca de Água tem vindo a promover junto da comunidade em que se insere.

A abertura desta mostra contará com a presença de várias entidades oficiais.

De destacar ainda que, a Galeria Marca de Água irá celebrar no próximo mês de Junho, um protocolo com o ISAL, neste ano em que a instituição de ensino superior comemora o seu trigésimo aniversário. Ambas instituições irão celebrar um protocolo de doação de acervo documental e bibliográfico, que contemplará a doação de uma coleção de livros e catálogos de grandes exposições de artistas contemporâneos, para que os alunos possam, também deste modo, ter maior acesso ao universo da arte.

Esta é mais uma iniciativa que vai ao encontro da premissa de responsabilidade social de ambas instituições.

Já a 27 de junho, pelas 18h30, a galeria Marca de Água prossegue com a programação, inaugurando uma nova exposição individual, desta vez do artista plástico madeirense Paulo Sérgio Beju, que ocupará os três andares da galeria com uma nova intervenção artística.

A programação e produção está a cargo de Diogo Goes, curador residente nesta galeria.