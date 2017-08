Personalidades participaram em Perfornance de Diogo Goes na Bienal de Arte de Gaia

O artista plástico madeirense Diogo Goes realizou no passado Sábado, no âmbito da programação da Bienal Internacional de Arte de Gaia 2017, uma nova apresentação da performance, “Mala Posta de Viagem”.

O “Happening” de Diogo Goes, que permitia a interação com o público, contou com a presença e participação de distintas personalidades, da cultura e da política nacional: de destacar o artista plástico e curador Agostinho Santos, diretor da Bienal de Arte de Gsia; a presença do deputado à Assembleia da República, João Paulo Correia, Presidente da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, em Gaia, e também Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Assembleia da República.

E, a presença da Presidente do Conselho Português para a Paz e Cooperação, Ilda Figueiredo, ex-eurodeputada e atual candidata da CDU à Câmara Municipal do Porto.

O artista. agradece à organização, às entidades presentes, à comunicação social e a todos os convidados e espectadores que tomaram parte e participaram nesta iniciativa!

Diogo Goes prepara agora, para 2018, novas exposições indiciduais para o Porto e Funchal, em espaços de referência a revelar brevemente.